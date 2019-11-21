針對國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政拒絕為國民黨不分區名單背書，韓競總發言人葉元之上午被媒體詢問韓、張有無溝通時表示，韓、張當然有溝通，張有自己的想法，「但所有說法仍以總統候選人的立場為準」。

媒體詢問張善政的行為是否恰當？他說，沒有什麼不恰當，大家分進合擊。

至於國民黨主席吳義曾說要「黨紀處理」，葉元之說，這要問吳主席，不過張不是國民黨員。

有關張善政是否赴美國？葉元之說，張是否赴美只是規劃中，並沒確定要去，至於李佳芬可能12月初赴美，以僑胞為主，一確定會公布。

(中時 )