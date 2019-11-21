國民黨立委林奕華（右）、立委王育敏（左）21日舉行「最爽保外犯選立委，英德敢抓阿扁回籠？」記者會。（姚志平攝）

前總統陳水扁昨同意列入一邊一國行動黨不分區立委名單，中監稱持續了解，中選會回依法審定。對此，國民黨團副書記長林奕華與藍委王育敏今痛斥，蔡政府竟可放縱陳水扁一再挑戰法律底線，難道是民進黨副總統候選人賴清德主張特赦陳水扁，總統蔡英文照單全收，作為擔任副手的條件之一嗎？要求蔡英文需向外界說明。

林奕華說，陳水扁自2015年1月5日獲准保外就醫起，法務部就不斷替陳水扁法外開恩，中監對陳水扁提出「四不」，包含不能參與選舉活動、不能參與政治活動、不能接受媒體採訪、不可參與顯然與疾病無關的活動。此次出任一邊一國不分區立委，已經觸及司法威信與法律底線，法務部、中選會實在不能再當縮頭烏龜，必須嚴正表態、立即撤銷陳水扁保外就醫資格，並駁回陳水扁不分區候選人資格。

林奕華痛批，根據《公職人員選罷法》，陳水扁不能登記為立委候選人，顯示陳吳是中華民國法律，呼籲法務部挺起腰桿，一旦一邊一國連線將陳水扁不分區名單送交中選會，應立即把陳水扁抓回監獄。

林奕華也呼籲蔡英文總統明確表態，到底敢不敢把陳水扁抓回監獄？抨擊蔡政府已因陳同佳案已傷害台灣司法威信一次，難道陳水扁案又來一次？民進黨所謂的「抗中保台」，難道是對抗中華民國法律，保護假台獨的貪污份子？

國民黨立委王育敏表示，一邊一國黨將陳水扁列入不分區名單，第一時間看不到相關部會跳出來，捍衛中華民國法令、法治，這些首長都睡著了嗎？還是要繼續裝聾作啞呢？

王育敏開炮，法務部不敢聲張法治，嚴重怠忽失職、悶不吭聲，難道是仰望上意嗎？蔡英文對此也迴避不回，難道蔡英文的法學博士是拿假的嗎？賴清德主張特赦陳水扁，蔡英文是否也同意呢？先特赦，再列入不分區候選人？蔡英文有必要對國人說清楚。

(中時 )