大選將近，交通部狂推鐵道建設，還屢次傳出強行過關的消息，如今有審查委員開出第一槍，用請辭抗議。該名委員是淡江大學運輸管理學系教授張勝雄，因桃園鐵路地下化綜合規劃上周五通過，經費超過1千億元，張勝雄認為，交通部的審查模式沒有意義，既然無法做甚麼，乾脆請辭。

張勝雄說，他參加委員會審的第一個案件是「桃園鐵路地下化」，高架轉地下可行性評估，是在2016年11月審查通過，當時還像學者般講話都比較婉轉，他雖有表達反對之意，但沒有「強烈」拍桌子反對，結果計畫就通過了。

張勝雄表示，可行性完後進入綜合規劃，歷經3年綜合規畫出來，他看了覺得非常傷心，認為沒辦法做什麼事情，當然就退出。

張勝雄指，本來是高架，應該很快就通車，桃園市長鄭文燦可能上一任就能剪綵，現在變成地下化要等到十幾年後，完成的期限遙遙無期，整個桃園已經等了15、16年，期限延長、經費也增加，也影響桃園捷運系統。

張勝雄解釋，鐵路原本在地上，捷運在地下，但鐵路也到地下，捷運就要更往下挖，大家的計畫都得等鐵路進來，下面才能動，整個桃園捷運系統，會因為鐵路地下化的計畫延誤時程、增加經費，這個效益大嗎？

經費部分，張勝雄表示，從原來高架化300多億，轉為地下化的900多億，現在綜合規劃出來又變成一千多億，經費一直增加，將來營運時，地下化成本會比現在多十倍，但是收入不會多十倍，且營運收支比只有0.36，等於是花100元，只有36元收入，虧損64元，台鐵不是在虧損嗎？這只是在增加台鐵虧損而已。

張勝雄感嘆，後悔桃園地下化在做可行性研究審查時，沒有更直白表達反對之意，既然做不了什麼，當下決定口頭請辭。

(中時 )