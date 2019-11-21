環境保護、愛護地球已是全球共識，減塑、限塑已成全球化的浪潮，而台灣限塑政策已推行17年，環境保護署表示，限塑政策已見成效，但面臨的挑戰依然龐大。

中華民國荒野保護協會指出，今年（2019）統計數據發現，塑膠袋、外帶飲料杯、免洗餐具、與吸管，在過去五年來雖有下降趨勢，但台灣推動限塑17年，成效卻不如預期樂觀，從經濟部工業產銷動態數據來看，台灣塑膠袋的內銷量（含間接外銷）不減反增，17年間甚至有9年數字超越2002年推動限塑時的數量。

台灣手搖飲風氣盛行，年輕人購買塑膠袋比例高

荒野保護協會台北分會副分會長賴素燕提到，本會去年至今年的淨灘活動光是丟棄的塑膠吸管就撿到多達3萬6千多根，台灣風靡的手搖一次性飲塑膠杯的用量更是龐大，一年多達20億的數量，其比例為學生購買早餐與手搖杯為最高，根據經濟部統計處工業產銷存動態調查，台灣近3年（民國105至107年）塑膠袋生產銷售量，從105年的21萬4000多公噸，緩幅成長至107年的23萬2000多公噸，塑膠袋的用量不減反增。

環保署說明，除了在2019年會禁止各連鎖大型餐飲業提供一次性塑膠吸管外，在2020 年將擴大至開立發票的商店禁止免費提供，2025 年則是全面限用並研議提高塑膠袋價錢、以價制量目標，2030年起全面禁用。

一味禁止，反彈聲量大

為配合政府減塑政策，許多店家已自行替換為可重複使用材質取代塑膠吸管，不過許多網友痛批，認為可重複性吸管衛生是一大問題，指出要解決環保問題，需有相關配套與完善法令的輔助，若一味禁止，恐引起更多爭議。

(中時 )