隨著天氣逐漸轉冷，除了流行性冒感是台灣冬季重要的傳染疾病，流感的症狀比一般感冒嚴重，除了咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等症狀之外，還會伴隨著39℃高燒不退、倦怠無力、肌肉酸痛等，病程也比較長；而疫苗接種是目前控制及預防流行性感冒最有效的方式，以保護自己不被傳染。

目前流感疫苗施打已全面啟動，各級學校由小學先起步，各校均配合防疫行動安排適合場地讓學生輪流注射；低年級小朋友對於打針的恐懼遠大於高年級學童，常見老師要抱著注射場景，但注射疫苗程序仍都順利進行。

臺中慈濟醫院小兒科醫師李宇正指出，因為世界衛生組織預判流行病株的時間較晚，但今年四價疫苗涵蓋兩種Ａ型、兩種Ｂ型流感，保護的範圍與效力更廣。他也表示，臺灣通常在春節時期會因人口流動率高、寒流來襲等情況，而達到流感高峰；以目前注射疫苗時程來看，應該還是來得及在高峰期前建立防疫網。

臨床上，如有過敏反應、對蛋過敏族群或接種疫苗前已經感冒的人，並不建議此時施打流感疫苗。但李宇正提醒，不適合注射族群，若想接種疫苗增加保護力，可以到醫院門診先作評估再接種，因為資源方便，萬一有過敏症狀產生也可以現場立刻處理。

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(中時電子報)