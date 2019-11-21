村長參選立委喊卡 韓國瑜親自勸退

村長桃園市議員詹江村21日中午宣布不參選桃園市第一選區立委，詹江村表示，因總統參選人韓國瑜，20日打電話給他，不要便宜民進黨的鄭運鵬，勸他不要參選，詹江村因此決定不登記了。

詹江村原本在臉書宣布，將於21日下午4點半將到桃園市選委會登記參選第1選區立委，他說不會動員，若有支持者要來，就自發性的，不過在晚間政論節目錄影，竟接到國民黨總統參選人韓國瑜來電，「我嚇一跳！」韓全程用閩南語問詹「你真的要登記？勸說：你不要登記啦，登記對你的選情真的有影響？大家要團結啦，不能是便宜到鄭運鵬」。

詹江村說，對於這次選舉，他會以「主帥為主，放棄所有自我、委屈，捍衛中華民國，下架貪汙的民進黨」。

對於會不會幫國民黨提名的陳根德助選？詹江村說得很保留，「我是幫國民黨助選」。

詹江村說，他說不定下午會到選委會看一下，因為先前有號召支持者前來，對於不選，「我們有共同的目標，沒有個人的心情。」

詹江村在臉書感謝村民一路相挺，他一切以捍衛中華民國，協助韓國瑜當選，下架貪腐民進黨為首要，表示願意服從主帥之決定，無所謂個人之榮辱。

(中時 )