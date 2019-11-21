人氣韓劇《無意間發現的一天》自開播以來口碑、收視都有亮眼的成績，主要演員金惠允、路雲、李宰旭的演出大獲好評，尤其是今年透過《WWW:請輸入檢索詞》中精湛演出的「海帶男」李宰旭，在新作中詮釋壞男人白經，對女主角展現霸氣又溫柔的一面，多元的面貌圈粉無數，讓不少姊姊妹妹陷入李宰旭的百變魅力中，人氣狂飆的李宰旭下週11/28日應愛奇藝台灣站之邀來台，李宰旭得知台灣有許多粉絲支持自己也十分開心，首度訪台的他透露相當期待這次的寶島行。

李宰旭在《WWW：請輸入檢索詞》中，狂撩姐姐李多熙。（圖／愛奇藝台灣站）

《無意間發現的一天》改編自人氣網漫，故事以一本純情漫畫《秘密》為主軸，描述一群高中生的校園生活，因金惠允飾演的富家女殷端午產生自我意識，企圖改變自己配角的命運，引發一連串與作家意識對抗的連鎖效應，劇中有婚約的金惠允和李宰旭，也因路雲飾演的神秘角色─河路起了變化，三人難解的愛情關係甚至牽扯出另一本古代漫畫《凌霄花》的故事。

李宰旭與金惠允。（圖／愛奇藝台灣站）

李宰旭飾演的富家子弟白經，因企業聯姻而對患有心臟病的未婚妻感到不耐，但隨著自我意識的產生，不論在作家設定的場景(stage)中或是場景之外(shadow)逐漸愛上金惠允，展開與路雲間「男人的戰爭」，眾人在改變命運的過程中，揭露出古今漫畫之間的因果關係，卻讓李宰旭發覺自己竟是害死金惠允兩次的真正元凶，為此決意放手成全女方與路雲的感情，最新一集的內容，金惠允得知李宰旭的心意，特意告訴對方自己已經原諒他，一句話引出李宰旭的男兒淚，動人的劇情讓追劇的粉絲紛紛喊：「不捨白經」。

奇幻校園劇《無意間發現的一天》本週將迎來大結局，古今關係難以釐清的金惠允、路雲、李宰旭及相關角色的未來將如何收尾，令所有粉絲都十分期待。

(中時電子報)