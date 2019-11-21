台灣民眾黨主席柯文哲日前批判時代力量將黃國昌列名不分區第4名，是「騙選票，但救不起來」。對此，時代力量主席徐永明剛剛說，他能理解柯文哲是在操作棄保，但他要提醒，柯將心腹蔡壁如列民眾黨不分區第5，問題是若真心想要衝票，建議柯文哲直接辭去台北市長，把自己列不分區，而不是改派代理人，才會讓人覺得他是真心想要進立法院。

柯文哲日前表示，時代力量不分區將黃國昌擺第4，「不會上啦，救也救不起來，也許可以騙一些選票，但救不起來」。

對此，徐永明表示，柯文哲這樣的講法，邏輯跟民進黨秘書長羅文嘉說「票投小黨是浪費」的說法一致，都是在操作棄保。更進一步來說，柯文哲將蔡壁如排第5的用意，無非是要告訴選民如果蔡壁如沒上，就代表柯文哲無法進入立法院，目的同樣是在催票。

但徐永明強調，實務上立法院的會議，往往都是當下就必須立即做出決定，沒有時間讓你說「等一下，我打個電話問一下」，所以，把蔡壁如排第5雖然是想要衝票，但真心建議柯文哲，乾脆就把市長辭去，直接進入民眾黨不分區名單，讓大家真心相信你是想要進入立法院，「就像我們可不是把黃國昌派代理人列不分區」。

(中時 )