台中市議員黃守達21日於警消環衛業務質詢指出，台中州廳有一個名為台中市環保局的《Pokémon GO》道館，被民眾投訴疑似市府人員於上班辦公時間狂玩寶可夢佔領道館，觀感十分不佳；建議環保局應主動向寶可夢公司申請往外挪移道館位置，將玩遊戲的權利歸還台中市民，並降低民眾誤會的可能性。

環保局長吳志超表示，針對此案將進行調查，若查證屬實一定會做出懲處；並將要求同仁上班時間不得從事與公務無關的行為，並將向寶可夢公司申請遷移道館位置。

黃守達表示，環保局的道館位於台中州廳建築內部，常常需要靠近門口才能在範圍內進行遊戲。民眾投訴，有若干個固定帳號組成的「黃隊」，總是在上班時間占領道館，即便被民眾打下來，也會馬上反攻，然後下班即解散，六日也不在。最詭異的是，通常州廳廣場都不見其他人也在進行該遊戲，這要不是靈異事件，就是這幾個帳號來自市府人員。

黃守達說，市府人員業務繁忙，玩個小遊戲放鬆心情無可厚非，但若花太多時間，不僅影響業務，也影響民眾觀感；環保局應主動向寶可夢公司申請往外挪移道館位置，讓民眾可以輕鬆於台中州廳廣場遊玩，也避免民眾與市府彼此的誤會。對此，環保局長吳志超也承諾，會儘速辦理此事。

黃守達指出，寶可夢公司今年公布數據，全球玩家於《Pokémon GO》行走的距離已達230億公里。若根據日本築波大學的研究換算下來，這已為全世界省下新台幣5800億元的醫療費用；日本東京大學的研究也顯示，玩寶可夢可以有效減輕人們心理壓力，而外出、與他人交流、身體活動量的增加，據信是減輕的主要原因。

黃守達表示，他身邊就有很多長輩十分熱衷寶可夢，常在外面趴趴走，不僅對人際交流有幫助，也因為增加步行量，更有助身體健康。

黃守達認為，鼓勵長輩走出家門走到戶外，不僅有助心理與身體的健康，也是衛生局的重點業務。寶可夢的案例告訴我們，如果有效引進民間的創新創意能量，確實能夠加強長輩的社會連結。預防老化勝於長期照護，衛生局應該整合政府與民間資源，推動更多鼓勵長輩走出來的政策。

環保局強調，將深入了解現況，並主動向寶可夢公司申請往外挪移道館位置，將玩遊戲的權利歸還台中市民，並降低民眾誤會的可能性。

(中時 )