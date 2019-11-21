想畢業後收入就翻倍嗎?在美國年資和經驗並不是取得優渥薪酬的先決條件，反而是受過更高等教育才最重要，藥劑師只要一畢業，年薪就在6位數字約台幣360萬。

求職網站The Interview Guys分析勞工統計局（BLS）的數據指出，在醫療保健和教育等領域，畢業年薪便很高，年薪就約6位數字。其中排名第一位的是藥劑師，然後才能執業。不過一旦真正成為藥劑師後，超過60%的工作，不需要有工作經驗。年薪中位數為12萬3670元。不過要成為一名藥劑師，學生必須獲得4年的藥學學位，並完成一系列的臨床實習。第二名護士中位年薪為11萬30元，第三名物理治療師，年薪中位數薪​8萬8880美元，

接下來教授數學或英語的中學以上教師和大學教授，薪水也很高，這個行業的職位有很大比例並不需要工作經驗。然而，兩者都要求取得博士學位或專業學位。其中該求職網站也指出，教育及醫療保健行業，雇主最難找到人。

(中時電子報)