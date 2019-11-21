外電引述參與者報導，大陸國務院副總理劉鶴周三在北京的創新經濟論壇晚宴上表示，隨著中美談判繼續展開、圍繞香港和其他問題的緊張局勢加劇，他對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。此外，劉鶴還告訴一位與會者，他對美國的要求感到「困惑」，但對第一階段協議可以完成有信心。

報導稱，劉鶴還解釋了大陸改革國有企業、開放金融行業和加強智慧財產權保護的計劃，這些問題是美國要求中國進行的經濟體系改革的核心內容。

(中時 )