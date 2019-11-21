中美貿易戰 劉鶴：對達成第一階段協議謹慎樂觀 13:212019/11/21 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國國務院副總理劉鶴。圖／中新社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述參與者報導，大陸國務院副總理劉鶴周三在北京的創新經濟論壇晚宴上表示，隨著中美談判繼續展開、圍繞香港和其他問題的緊張局勢加劇，他對與美國達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。此外，劉鶴還告訴一位與會者，他對美國的要求感到「困惑」，但對第一階段協議可以完成有信心。 報導稱，劉鶴還解釋了大陸改革國有企業、開放金融行業和加強智慧財產權保護的計劃，這些問題是美國要求中國進行的經濟體系改革的核心內容。 (中時 ) #美國 #第一 #階段 #協議 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 避貿易戰火 機械業拓展新市場 04:102019/11/18 產業特刊 貿易戰讓美農民崩潰 農場慘湧破產潮 15:532019/11/18 財經 股債回溫 美經濟衰退隱憂消退 00:162019/11/19 財經 美3度延期90天許可 華為：實質性影響有限 11:502019/11/19 財經 美參議院：陸竊知識產權 華府慢半拍 21:402019/11/19 國際 迎戰陸千人計畫 美慢了10年 04:102019/11/20 全球財經 川普：如未達協議 再提高關稅 04:092019/11/21 焦點新聞 跨入第二階段 開放API 財金訂TSP篩選標準 04:102019/11/21 金融．稅務 路透：中美今年可能無法達成首階段協議 08:502019/11/21 財經 川普變臉！貿易協議又危險 驚爆3大戰犯 09:072019/11/21 財經 兩岸熱門新聞 中美貿易戰 川普94狂：問題是我想達成協議嗎？ - 兩岸 中美貿易戰 劉鶴：對達成第一階段協議謹慎樂觀 - 兩岸 「最絕望一役」港理大脫逃者：水炮下滿校園慘叫 - 兩岸 香港理大校園髒亂不堪 留守者士氣低迷坐困愁城 - 兩岸 鄭若驊跌倒後首現身 會駐英大使 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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