盧月香強調，當選後將繼通水完成之後，持續推動兩岸通氣、通橋和通電。（李金生攝）

中國生產黨主席盧月香今（21）日上午登記參選立委，她強調在陸配和鄉親的大力支持下，當選後將推動金門做為「一國兩制」先行先試城市，繼通水後全力推動兩岸通橋、通電、通氣，讓金門成為陸客宜居旅遊城市。

金門立委選舉愈來愈熱鬧，目前已有國民黨競選連任的陳玉珍和基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒、中華統一促進黨金門縣黨部主委程耀德、中國生產黨主席盧月香、無黨籍洪和成等6人完成登記。

來自大陸福建永定的盧月香表示，她是20幾年前嫁到台灣的陸配，4年前將戶口遷到金門，看到鄉親的日子過得很辛苦，希望當選後能推動以金門做為「一國兩制」的先行先試城市，打造金門成為世界自由港，讓全台產品都從金門走出去。

盧月香說，金門有2600多個新住民家庭，她未來將與大家攜手改變金門，結合金門特產與大陸小吃，打造「美食一條街」、「金門小吃城」，讓金門搖身一變為吸引翻倍陸客來到的宜居、旅遊城市。

盧月香強調，福建與金門一水之隔，金、廈「兩門」門對門，兩岸都是家，當選後將與大家一起努力，繼通水完成之後，持續推動兩岸通氣、通橋和通電，讓14萬縣民都能當家作主，個個都是大老闆，實現「貨出去、人進來，金門發大財」的目標。

(中時 )