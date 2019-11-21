002艦抵達海南三亞基地

解放軍第一艘自製航母002艦年內服役的傳聞不斷，隨著它搭載艦載機，編隊穿越台海，赴南海海試，似乎又向服役的目標邁進了一步。廣泛認為，002艦完成海試後，將留在海南，等到12月舉行交付南部戰區海軍儀式，並部署到三亞的航母基地。

據《明報》報導，20日出現的網傳短片顯示，002艦已抵達海南島三亞市海域。而最新衛星照片也顯示，它已靠港，並有航母保障船在旁。海南三亞市的亞龍灣目前建有解放軍海軍第2個航母基地。

此外，有網民在觀察者網風聞社區上貼文說，有遊客19日早上在三亞海邊游泳，沒想到一抬頭就看見國產航母，而這是002艦海試以來，首次抵達三亞軍港。

觀察者網21日報導，復旦大學一帶一路戰略與國際安全研究所特約研究員楊震指出，002艦的母港選擇除了要考慮地質條件，還必須要能滿足中國大陸和海軍的戰略需求，以致力扼守戰略中樞。在進攻時，要便於軍力快速投送，形成戰略威懾，因應重要方向的潛在衝突。而在防禦時，則能提供理想的防禦縱深和強勁的生存能力，盡可能遠離周邊假想敵，或鄰國的遠程精確打擊範圍。

(中時電子報)