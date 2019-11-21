國民黨新任副秘書長蔡正元上午表示，從各家民調來看，國民黨總統參選人韓國瑜選情相對不利，但並沒有完全喪失勝選的機率，而且很多跡象顯示，對手蔡英文民調雖然較高，但畢竟已經到頂，不太再有變化，韓國瑜則還有上下起伏的空間，「就像籃球比賽，只要最後一分鐘快速投籃得分，就能勝選。」

國民黨中常會昨天通過蔡正元擔任義務職副秘書長的人事案，蔡正元上午現身中央黨部，接受媒體訪問，以「志工」自期。

蔡正元說，國民黨主席吳敦義一直都非常著急，不管是對韓國瑜選情，或幾個特定立委選區，都非常心急，未來他會協助吳敦義評估選情進展，找出更好的方式幫韓當選，並評估幾個五五波的立委選區，讓國民黨區域立委勝選機會提升。

至於吳是否找他增加對外「火力」？蔡說，吳敦義沒有跟他提過這部分。

針對國民黨不分區立委名單，蔡正元為吳敦義辯護說，國民黨的名單怎麼看都比民進黨強很多，為何沒人批評民進黨名單？他一向主張吳應毫不客氣把自己排在第一名，民進黨都已經準備讓游錫？ 競選立法院長，國民黨怎麼能夠不準備？他在黨內沒聽說其他人要爭取立法院長，吳敦義挑重責大任，理所當然，不知道為何有那麼多藍營人士以不妥當的言詞、甚至不講道理的方式攻擊吳敦義？如果這些人也想擔任立法院長，就應該在黨內公開競爭，而不要只是批評，卻又說不出誰適合擔任立法院長，這樣不公平。

對於韓國瑜的副手張善政拒絕為國民黨不分區名單背書，蔡正元說，他並沒有負責與張善政溝通，只負責協助黨中央長官與韓國瑜溝通，而且韓已經說會教導張「政黨政治哲學」，張善政長久以來很少接觸「政黨政治哲學」，因此韓還需要一點時間溝通。

媒體詢問蔡與對岸關係良好，是否影響外界觀感？蔡正元說，他在世界各國很多地方關係都很好，與美國、日本、中國、東南亞各國關係都「非比尋常」，否則不會有能力到菲律賓救人，跨越印度洋到索馬利亞救人，其實他不只在中國、美國有些老師及朋友，甚至政府高官也很多，在日本很多重要人士也與他私下交情不錯。

(中時 )