108學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽今天在台北體育館1樓點燃戰火，上學年以第5名坐收的「綠色神盾」松山高中，首戰面對16強預賽新面孔新屋高中，第1節打完20比20不相上下，不過第2節後段松山在許皓翔外線助威下拉開差距，最終107比75旗開得勝。

許浩翔本戰飆進6記三分球，個人獨拿30分，而全隊一字排開最受矚目的，就是來自大陸珠海的高一雙胞胎兄弟于泓凱、于泓翔，兩人今年暑假從210公分長到212公分，是松山禁區很大的戰力。

于泓凱透露，爸爸身高192公分，媽媽則是180公分，兄弟倆遺傳到父母優越身高，甚至更加高大，這樣的身材在籃球場是優勢，生活上則是有些不方便之處，于泓凱笑說：「床都需要兩張合在一起才能睡，搭捷運的時候也要低頭，也因為大家平常很少看到這麼高的人，我走在路上回頭率99%！」

第一場HBL，哥哥于泓凱攻下11分、9籃板，弟弟于泓翔5分、10籃板、3阻攻，賽後于泓凱說：「感覺還行，針對出手命中率算滿意，但對自己一開始有點緊張、腳有點軟相當不滿。」

于泓凱透露，松山高中教頭黃萬隆在大陸知名度很高，「雖然聽說他很兇，不過我不怕，畢竟他知名度高，在我們那邊是『很火』的籃球教練，所以很想投入他麾下，以前的隊友也很羨慕我能進入松山高中接受他的指點。」

(中時電子報)