台中市議員鄭功進21日巧扮廚師，在議場上透過實境辦桌，還原公路餐廳等大型宴會餐館及夜市攤商的塑膠使用；呼籲市府應投入更多資源，結合農業局、衛生局、經發局及環保局各局處的資源，落實真正的環保餐廳，守護你我的地球。環保局現場承諾將改善環保志工等市府活動的用餐活動品質，為打造綠色友善環境共同努力。

鄭功進表示，坊間餐館使用一次性免洗餐具及塑膠製品非常頻繁，就連每年由市府舉辦的環保志工隊聚餐、里鄰長文康活動的餐會地點，也都是常常選擇不甚環保的公路餐廳用餐，一頓飯常常使用大量塑化劑殘留的餐具，加上熱湯及酒水。政府不應漠視無形環境賀爾蒙對人體的影響，同時破壞地球而不自知。

鄭功進說，全台中雖有44家星級環保餐館，高居全國第一，但台中市民完全無感，就連身為大甲人的副市長陳子敬，也不知道自己大甲的環保餐館在哪裡，足見環保餐館的宣導效益不彰。

經查市府環保局，每年只編列約3萬多元的訪視輔導費，根本是重量不重質，舉例來說，台中知名燒肉餐廳屋馬，推出的優惠方案竟是自備餐具，飲料第二杯半價，恐怕一整年使用綠色環保優惠的人，連十人都不到。

鄭功進指出，台中市既然率六都之先，成立了由副市長領軍的低碳辦公室，應主動結合農業局（生產履歷）、環保局（無塑化劑、一次性餐具）、衛生局（無不當添加物、食安環境）及經發局（獎勵推廣）組成跨局處的輔導團，在山海市屯各選擇一間標竿示範餐廳輔導轉型，打造無毒、去塑星級環保標竿餐廳。透過主動舉辦記者會，並配合市府活動進行綠色採購，增加誘因，真正落實低碳城市的目標。

環保局表示，為鼓勵民間業者成為環保餐館，該局主動派員親自拜訪已設立之餐館，鼓勵加入環保餐館，並每年舉辦綠色消費表揚大會，請市府長官公開表揚優良環保餐館，增加環保餐館曝光度，同時感謝環保餐館及各環保企業對環境保謢所做的貢獻，以帶動其他更多業者共同加入環保企業行列。

(中時 )