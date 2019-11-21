五月天怪獸和蕭秉治再度合作新曲〈再活一遍〉，同時由金曲樂團「麋先生」主唱吳聖皓共同作詞、麋先生吉他手林喆安作曲，為LINE TV熱播BL劇《HIStory 3：那一天》片頭曲，繼上回蕭秉治「凡人演唱會」兩人合作〈痛快世代〉後，此次怪獸再度排除萬難，答應擔任製作人，除了多次討論編曲走向，更親自錄製吉他，怪獸的吉他神技豐富歌曲層次，讓蕭秉治直稱「好幸福，可以再跟獸哥合作很開心，每回跟獸哥合作都能學到新東西」，力讚怪獸是「好相處的製作人」。

五月天怪獸再度力挺師弟蕭秉治，擔任〈再活一遍〉製作人。（相信音樂提供）

自上次合作至今，怪獸感受到蕭秉治成長「無論是具有爆發力的〈痛快世代〉，或是溫暖的〈再活一遍〉，秉治都能夠在不同調性的音樂裡發揮得游刃有餘，蠻不簡單的。」怪獸也表示，麋先生的創作很能代表新生代的聲音，秉治一直以來也都有高水準的創作與演出，也期待未來有機會再次合作。

蕭秉治推出新曲〈再活一遍〉。（相信音樂提供）

蕭秉治與麋先生本為熟識多年的好友，起初麋先生為《HIStory 3：那一天》量身打造歌曲，認為相當蕭秉治聲線能賦予歌曲強大生命力，因而邀約蕭秉治一同填詞合作。聖皓表示，希望傳達正能量給大家，更說「〈再活一遍〉很好聽、很驚豔，每天搭大眾運輸都戴著耳機聽，是我日常生活必備的音樂」。

蕭秉治和樂團「麋先生」友情合作激盪〈再活一遍〉。（相信音樂提供）

拍攝MV時聖皓特地探班，聽聞蕭秉治拍完MV後就要去洛杉磯寫歌，特別送上墨鏡、按摩組、各式造型抱枕，讓蕭秉治能釋放壓力，「因為聽說蕭秉治很愛按摩，看粉絲專業歌迷很關心他臉部的腫脹程度，就送他按摩組，除了可按摩肩筋，也可消水腫，一舉二得。」另外還準備墨鏡，以及青菜、魚、雞的抱枕別具意涵，象徵著寫歌如魚得水、提醒他要多吃青菜、鍛練肌肉。〈再活一遍〉正式版MV已上線。蕭秉治將在12月22日舉辦「我好想好想你」粉絲限定同樂會，更多相關訊息請洽相信音樂官網、蕭秉治臉書官方粉絲專頁查詢。

蕭秉治抒情搖滾〈再活一遍〉傳遞正能量。（相信音樂提供）

近日赴美關閉創作的蕭秉治，抒情搖滾〈再活一遍〉止住歌迷的想念。（相信音樂提供）

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