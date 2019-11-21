南投林區管理處第14林班，今天發生高姓約僱森林護管員在山區紮營處附近欲取水時，疑遭槍擊，造成右手肘粉碎性骨折，目前正由台中榮總埔里分院救治中，幸無生命危險，是否為槍傷，警方和醫院都指還待調查確認。

據了解，仁愛鄉萬大南溪上游的濁水溪第14林班地及周邊林地，因先前遭盜伐嚴重，林管處最近全面加強巡查作業，連日來有高姓巡查員率5名工作同仁前往駐紮加強巡檢，不意今天凌晨有高姓巡查員至溪邊取水時，突然然發生意外，右手肘劇痛受傷，經同仁發現，緊急協助護送下山，並送往中榮埔里分院救治。

據院方初步檢查，右手肘有開放性傷口，造成粉碎性骨折，懷疑是槍傷，無生命危險，目前已由院方急診室安排手術治療。

南投林區管理處表示，目前高員受傷情形仍需再進一步查證，他本人對於受傷情形也說不清楚，其同伴也不確定有聽到槍聲，究竟因何愛傷，已由警方及醫院就傷口的判定進行調查釐清中。

(中時 )