新竹縣峨眉國小退休校長吳聲淼，在家鄉新埔鎮巨埔里設立「吳校長科學農場」，透過推廣食農教育、生態導覽等親近土地的活動，讓小朋友了解在地生活與故事，獲得「108年教育部社會教育貢獻獎個人獎」，12月5日將到教育部授獎。

吳聲淼退休後擔任新竹縣兩河文化協會理事長，協助巨埔社區發展協會完成農村再生申請案，帶居民就近到吳濁流故居，讓大家認識這位台灣文學家，近期更發展水生植物園區，致力復育台灣萍蓬蓮，今年已成功復育10幾株。

吳聲淼得過教育部科學著作獎和優良教具創作獎，他利用資源回收的各種鋼材廢棄物設置水生植物觀賞台，以低碳、樂活、友善環境的設施，引導孩童透過實際參及體驗認識環境問題，省思人與生活環境的關係。

他對客家語言、文史研究工作不遺餘力，有20多本兒童文學創作，在興隆、六家及清水國小用客語教科學，有趣又有客語傳承意義，曾擔任教育部十二年國教客語課綱小組副召集人及教育部第5屆本土教育會委員。

縣長楊文科表示，吳聲淼校長已經退休了，但還是為社會教育帶來更大的助力，也協助發展社區營造，充分展現社會教育精神，令人敬佩。

(中時 )