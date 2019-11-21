番茄的營養性相當高，含有豐富的蛋白質、脂肪、碳水化合物、胡蘿蔔素、等，其中能維生素C的含量更是西瓜的10倍，是非常養生的食物。番茄吃法也很多，除了拿來料理外，也可以打成果汁。不過純番茄汁並不是被所有人給接受，近日網友上網詢問有沒有讓番茄汁變更好喝的方法？答案當然是有，許多網友大讚，番茄汁套「啤酒」、「酸梅」超好喝。

網友在PTT版上發問「一整箱的難喝番茄汁要加什麼比較好喝？」他表示，家中有一整箱番茄汁沒喝，因為覺得純喝很難以入口，至今已囤放半年了，想請教眾網友番茄汁可以套哪些飲料，讓它變得美味好喝得喝法？

這篇文一出，網友留言非常踴躍，提出好喝的飲料來搭配番茄汁，而經統計後，最推薦套入番茄汁調配的是「啤酒」和「酸梅」。其次則是「氣泡水」、「蘋果西打」、「雪碧」都有網友力薦。

啤酒意外是搭配番茄汁的好選擇，網友表示「唯一選擇，超好喝！」（摘自台灣啤酒官方IG）

啤酒意外是搭配番茄汁的好選擇，網友表示「唯一選擇，超好喝！」至於梅子番茄市面上也有出現成飲料，酸甜的口感網友大推。如果仍不喜歡，網友透露還能做成「血腥瑪莉」，一種以番茄汁做為基底的調酒，不然就是拿來煮成番茄羅宋湯，都是很好的選擇。

(中時電子報)