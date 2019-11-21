40歲林姓和24歲謝姓受刑人，去年9月底晚間見同房的獄友吃了安眠藥進入夢鄉，一時「性」起，竟伸出鹹豬手摸他下體，甚至拿筆在他生殖器上作畫，台北監獄矯正人員透過監視器發現，將2人送辦，桃園地院依乘機猥褻罪判2人6個月，得易科罰金。

40歲林男和24歲謝男分別因酒駕等罪，在台北監獄服刑、同寢，2人在2018年9月27日晚間 9時半，見同寢的獄友已經側身熟睡，竟伸出狼爪，徒手撫摸對方生殖器，甚至拿筆塗鴉、繪畫，北監發現後，將2人函送法辦。

2男坦承趁獄友熟睡時猥褻，被摸的受刑人證稱當時吃下安眠藥、不省人事，根本不知道被摸和被畫畫，事後主管告知才知情。其他3名同寢獄友證稱有看到2男下手，監視器錄影畫面也拍下犯行。

桃園地院法官認為，2男為逞一己私慾、非常不該，雖然累犯要加重本刑，但將因此喪失易科罰金機會，認為刑罰超過他們所應負擔的罪責，考量2人坦承不諱，受害者也具狀表明願意原諒，不加重其刑，依乘機猥褻罪判刑6月，易科罰金以1千元折算1日。

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(中時 )