濱海公路化學槽車對撞砂石車 碎片散落 13:432019/11/21 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台2線再傳意外，於21日早上11點40分左右，於台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援，而化學車楊姓駕駛則無大礙，現場碎片散落一地，警方正實施單線雙向通車。 新北市瑞芳分局接獲通報第一時間抵達，並迅速將砂石車駕駛救出，目前腿部重傷，也已送往基隆長庚醫院搶救，車禍現場目前仍待拖吊排除，事故原因尚待警方後續釐清。 (中時 ) #砂石車 #警方 #駕駛 #現場 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 公車友善心 北市153駕駛獲表揚 04:102019/11/17 地方新聞 安捷訓練機迫降 運安會調查報告出爐 12:042019/11/18 生活 不強攻！港警將包圍理大至所有示威者投降 16:352019/11/18 兩岸 羅志祥領軍狼人殺成員廝殺 邀粉絲現場觀戰 17:112019/11/18 娛樂 港理大示威者3度突圍失敗 家長向警方跪求放人 18:112019/11/18 兩岸 山西平遙一煤礦發生瓦斯爆炸事故 16人被困 20:122019/11/18 兩岸 拒變戰場 籲警方暫不入校園 04:102019/11/19 兩岸要聞 安捷訓練機迫降 原廠檢修疏失害的 04:102019/11/19 生活新聞 2年前剛檢測防熱那亞事件重演 法吊橋崩塌釀2死 14:232019/11/19 國際 警統計酒駕死亡車禍最常發生時段區域 12:002019/11/20 社會 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 館長練國軍成真！國防部將派40種子教官受訓 - 社會 人帥真好！帥警劈已婚豪乳女董 她甘淪小三還附豪宅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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