台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台2線再傳意外，於21日早上11點40分左右，於台2線87公里處，一輛開往宜蘭方向的砂石車與開往基隆路段的化學槽車對撞，造成現場嚴重交通事故，而撞擊發生後，砂石車駕駛卡在車上等大消防救援，而化學車楊姓駕駛則無大礙，現場碎片散落一地，警方正實施單線雙向通車。

新北市瑞芳分局接獲通報第一時間抵達，並迅速將砂石車駕駛救出，目前腿部重傷，也已送往基隆長庚醫院搶救，車禍現場目前仍待拖吊排除，事故原因尚待警方後續釐清。

(中時 )