新竹市光復高中時尚造型科3年級學生彭傑、蔣欣庭及陳芯榆，近日參加全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美顏組雙優勝及美髮組優勝佳績，為竹苗地區在美顏美髮組別中唯一獲獎的學生。

光復高中指出，奪得今年度全國中等學校家事類技藝競賽美顏組優勝的其中1位選手是男同學彭傑，他從小就很愛美，高中原要選讀食品加工科，但媽媽問他「你要一輩子做罐頭嗎？」、「臺灣男生彩妝師較少，若往這方向發展，將來比較有前景！」。

就在媽媽的鼓勵下，彭傑選擇了時尚造型科，未來希望成為1名時尚造型師，而培訓過程相當艱辛，除了時間、體力上的付出，用具材料花費更是一大負擔，媽媽為了支持他，還再去兼一分工，做他實現夢想最大的後盾。

另一位美顏組優勝選手為蔣欣庭，其因媽媽是美髮師，從小耳濡目染，雖然父母都反對她再走上媽媽同樣的辛苦行業，但她卻堅定志向堅持往自己的夢想前進，只有疼愛她的姑姑給予支持，在培訓的3個多月，姑姑每周都煮麻油腰子幫她補身，自己則是咬牙硬撐，希望拿到好成績報答姑姑，也讓父母刮目相看。

美髮組優勝選手則是陳芯榆，就讀「時尚造型」科也是因為對彩妝造型有濃厚的興趣，由於家人也不支持，但芯榆堅持自己的道路，並以優勝成績證明自己的能力。

校方表示，3位得獎選手將所有心力投入實作練習和學科演練，假日時間甚至放棄了很多休閒育樂，3人都曾經遇到瓶頸、挫折及家人的不體諒而想放棄，但在指導老師、科主任及科上師長們的支持與鼓勵關懷，才有此次競賽佳績。

而參與中等學校技藝競賽，不僅是技能的磨練，同時也訓練學生的責任感及學習態度，競賽佳績對3位同學來說除了自身成就外，更是學弟妹學習的典範。

(中時 )