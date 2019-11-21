收集報紙剪報是謝吉松從年輕到現在每天都在做的事情，談起每一本他精心裝訂的剪報內容，他都能說出一篇屬於他自己的故事。(吳建輝攝)

謝吉松從年輕至今蒐集的報紙超過10萬份，家中3個房間讓他堆得滿滿的，但每一疊都是謝吉松的心血，只要你「點餐」他都能快速找出來相關類別的剪報輯供你閱覽。(吳建輝攝)

彰化縣北斗鎮現年80歲的文史工作者謝吉松老師，每天除了吃飯就是剪報，至今已經蒐集超過10萬份的報紙，但隨著時代的變遷，現今傳統報紙逐漸被網路新聞取代，被問到未來如果報紙停刊消失會不會覺得可惜，謝老師說不會，他說他也80歲了，台灣各個角落的新聞都差不多蒐集到了，人生這樣已經很滿足。

謝文吉年輕時曾擔任過7年的記者，離開記者工作後在台北開畫廊，在1970年代也辦過數場的中華文物展覽，他說報紙從以前的九大報剩下現在的四大報，收集的報紙從歷史、文物、人文、考古、民俗、古蹟等等都有，讓他最得意的就是阿姆斯壯登月的照片，當時他守在電視前面，架起3部攝影機就為捕捉登月時候畫面。

謝吉松的剪報都親自裝訂且經過設計編排，製作封面將其分類讓同好或有興趣的民眾，可以到家中閱覽。(吳建輝攝)

謝吉松說，以前報紙不管北中南的新聞都看得到，不會因為不同地區內容有所不同，但是他也認為是因為現今資訊發達的年代，訊息傳遞的方式多元，且報紙的版面有限不可能將所有資訊都放裡面，但就算是這樣，他也堅持每天剪報，甚至看到特別感興趣的內容，也會親自到現場用相機將他記錄下來。

謝吉松說，通常看到特別有意思的新聞內容，會再多買幾份將其剪下收藏，不用影印的方式是因為影印的資料會因為時間久了淡化，或是印刷掉粉讓字跡消失，但報紙妥善保存的話放個6.70年都不會壞，只是顏色會變黃有歷史感而已，現在收藏在住家的報紙也分門別類的彙整訂本起來，歡迎有興趣想了解的民眾，可以到家裡參觀。

(中時 )