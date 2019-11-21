行政院會上午聽取水利署「水資源永續建設成果與展望」報告，經濟部次長曾文生表示，預計在台商回台專案裡，每天供水需求大概16.9萬噸，水利署報告有提到每日可以提高101萬噸供水，也就是說供給可以大過需求。

水利署長賴建信說，近3年政府已完成包括大台北板二供水改善、桃園中庄調整池、雲林湖山水庫、台南曾文加高蓄升、高雄大樹伏流及高雄鳳山溪再生水等相關工作，累計增加全台水源每日101萬噸，可滿足近期台商回台投資產業所需用水，加上透過精緻管理及強化節水調度，即便過去3年枯水期雖降雨不如預期，但透過中央、地方、水利會及科學園區等相關單位共同合作節水抗旱，近3年農業、民生及產業均能正常用水及生產，並無發生水源不足造成停灌及產業載水情形。

報告並顯示，政府投資台灣三大方案中，台商回台投資2.0每日用水需求為16.9萬噸、根台灣灣企業投資方案每日需求0.8萬噸、中小企業投資方案每日0.5萬噸，合計233家廠商投資用水需求每日為18.2萬噸。由於已提高每日供水101萬噸能力，用水無虞。

曾文生則說，賴建信報告的主旨是在說，政府有把台商回台用水需求估進去，其中透過系統建立，包含增加容量，開源節流同時做，然後有調度備源機制一起做，水的總數供應在全台灣是足夠的；預計在台商回台專案裡，每天供水需求大概16.9萬噸，水利署報告有提到每日可以提高101萬噸供水，供給可以大過需求。

(中時 )