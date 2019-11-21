黃姓男子當單親爸爸多年，年過半百後認識陸籍女子，一見傾心後娶進門，相處融洽，豈料夫妻同心10年，妻子取得身分證後就離家，3年來音訊全無，心灰意冷下，向法院訴請離婚，黃子證稱老父遭遺棄，桃園地院判准2人離婚。

黃姓男子主張，跟陸籍妻子2004年4月結為連理，同居桃園、共同生活，孰料妻子取得台灣身分證後，便在外工作、很少回家，3年前更以返鄉探親為由，從此杳無音訊，電話也不通，他根本不知道要去哪裡找尋妻子，痛陳遭惡意遺棄，請求離婚。

黃子證稱，父親在他23歲時再娶，孰料後母竟在住了10年、領到身分證後就出去工作，2 至3個月才回來1次，最近3年甚至都沒有回來。

黃妻未到庭，法官調查入出境資料發現她雖然從2013年起多次出入境，但從2018年7月開始就都待在台灣，卻未返回黃家，也沒有在台不能履行同居的正當事由，認為雙方婚姻已名存實亡，採信父子說法，判准離婚。

(中時 )