民進黨不分區立委候選人范雲昨在臉書爆料，台北市長柯文哲曾二度找人徵詢出任副市長，對此，柯文哲今受訪提出「被騙、說謊、媽祖託夢」三種可能。范雲隨即在臉書回擊，如果她當初是被騙，代表柯市長的團隊都是到處騙人。

針對邀請范雲擔任副市長一事，柯文哲認為只有三個可能，一個是被騙，一個是說謊，一個是媽祖託夢，柯甚至嗆范雲，被收買就被收買，還在囉嗦什麼，趕快去追問中間人是誰。

對於柯文哲提出三個可能，范雲表示，關於說謊，柯市長和她誰說謊，這個台灣社會應該有歷史，可以公道判斷。關於被騙，如果當初是被騙，那代表柯的團隊都是到處騙人。至於媽祖託夢，應該只有柯市長的好朋友郭先生，才會接到媽祖託夢。

范雲表示，柯市長的發言採到她的底線，如果照柯講的收買，當時你邀請出任副市長，是否也是要收買社民黨；范雲強調，她是無法被收買，我們明瞭，政治需要妥協，但妥協可以不是利益交換，而是以理念作為標竿，在困境中，努力做出最小的妥協，最大的成果。

(中時 )