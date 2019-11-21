好市多的「黑色購物節」下週五登場，為因應大量的人潮、車潮，北市內湖警分局規劃為期一週的交通疏導措施，範圍包括舊宗路1段、民權東路6段和民善街等，請用路人注意。圖為好市多COSTCO內湖店外觀。（中時資料照）

好市多的「黑色購物節」有多恐怖？為因應大量的人潮、車潮，北市內湖警分局規劃自11月25日起至12月1日，在好市多內湖店週遭進行為期一週的交通疏導措施，範圍包括舊宗路1段、民權東路6段和民善街等，請用路人注意。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，轄內美式量販店好市多將於11月25日至12月1日舉行「黑色購物節」活動，為因應大量購物人、車潮，規劃相關交通疏導措施如下：

一、加強交通疏導範圍：舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖三路。

二、交通疏導管制時間：自108年11月25日起至12月1日止(每日8時至22時)。

三、周邊道路加強交通疏導地點如下：

（一）舊宗路1段與民權東路6段口。

（二）舊宗路1段268號「好市多」停車場入口及正大門前。

（三）舊宗路1段與新湖三路口。

（四）新湖三路與民善街口。

（五）民善街沿線。

（六）民善街與民權東路6段口。

內湖分局呼籲，活動期間，請前往購物民眾儘量搭乘大眾運輸工具，並依賣場工作人員引導依序進入，不得有「在公設人行道排隊入店」的情況。

內湖分局強調，將增派警力加強上開周邊道路交通疏導及「全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為」，尤其會針對車輛在一般道路違規停等，列為重點執法項目。

此外，好市多停車場入口也規劃專責警力，全力驅離因停車場滿場時違規排隊之車輛，以維交通順暢。

(中時電子報)