桃園市大園區一名88歲的李姓老婦，20日晚間獨自出門散步，途中不慎跌倒坐在路旁動彈不得，巡邏員警發現後先將她帶返所休息並聯繫其家人，順利讓老婦平安返家。

大園警分局埔心派出所巡佐黃子鋆、警員徐漢威、盧佳怡於20日19時許，巡邏行經桃5線與大海里2鄰產業道路口時，發現一名老婦跌坐在路旁無法動彈，員警見狀上前關心。

但老婦因年紀大有重聽及失智症狀，對於年籍資料及住處均答非所問，員警擔心老婦在寒風中身體會支撐不住，便先將她帶返所休息及提供熱茶，並通知救護人員前來檢查，所幸老婦僅是手腳輕微擦傷並無大礙。

員警隨後利用人臉辨識系統查出老婦的身分，並與其兒子聯繫，老婦兒子接到電話後相當驚訝，著急地趕到派出所，他向員警表示，當時與母親吃完晚餐後就各自回房休息，直到睡夢中接到派出所的來電，才得知母親獨自出門發生意外，所幸員警巡邏經過及時提供協助，母親才能夠平安無事，很感謝警方的熱心幫忙。

(中時 )