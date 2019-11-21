旗山果菜運銷合作社經理郭泰呈（左二）說，日本客戶喜愛台灣香蕉舊北蕉品種，因為香氣濃郁，且果形大小適中，與東南亞國家生產的香蕉有明顯不同。（林雅惠攝）

高雄香蕉外銷日本再新增據點！除持續出貨至東京、大阪、長野等縣市外，近期則新增沖繩據點，昨日一天內就出三個貨櫃，共計17公噸的香蕉到日本，外銷量強強滾，今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸，預估年底出口量可達1800公噸。

負責本波香蕉出口日本的旗山果菜運銷合作社經理郭泰呈說，日本客戶喜愛台灣香蕉舊北蕉品種，因為香氣濃郁，而且果形大小適中，與東南亞國家生產的香蕉有明顯不同，在日本東京等大城市，價格利潤也比較好。

郭泰呈說，高雄香蕉鎖定客群以東京和大阪等大城市消費者為主，近期更新增沖繩據點，消費者能夠看見高雄的香蕉上架販售。

高雄市農業局表示，香蕉是國際流通大宗蔬果，台灣香蕉在國際貿易競爭激烈中，成本上不能與東南亞國家的大規模栽培競爭，而是要運用台灣形象、優越品種與農民精緻高品質栽培技術來走出台灣獨特的道路。

農業局指出，高雄香蕉在日本主要目標鎖定東京、大阪等大城市消費者，並以「安全高品質、精緻果品、香氣濃郁的台灣蕉」做出市場區隔。

此外，農業局持續強化高雄農產外銷能量，針對具外銷潛力之果品、重要集中產區來投資提升農產冷鏈保鮮設備、強化農業安全認證及輔導加工設備升級等面項同步努力，積極開拓高雄農產外銷版圖。

(中時 )