警方為保障車禍雙方當事人及處理員警的權益，在事故現場對車禍當事人進行酒測是警局處理交通事故的SOP。市議員林祈烽21日指出，他曾遇到一個案例，車禍當事人和警方因酒測器不足，導致一件小車禍處理時間就拖了1～2小時；他呼籲市警局要採購足量的備用酒測器，並依轄區大小和案件數增加配發，不要一再發生這種浪費民眾和警察時間的事情。

警察局長楊源明說，全警察局酒測器總共有566台，平均一個派出所看人數大約是3台至12台不等，目前數量是夠用的，但酒測器有新舊兩款，許多同仁都喜歡用新的，受限於儀器年限，已逐年汰換中，現在已採購還未交貨的酒測器有172台，明年還會編預算繼續汰舊換新。

林祈烽指出，去年台中市發生A1的車禍案件是92件，A2案件是43356件，平均起來一天大約發生119件車禍，以現有的案件數對照警局的酒測量數量，照理來說應該是夠用的；但每個警方轄區特性不同，交通情況和車禍發生數也不一樣，若只依人數來分配，可能會有很大的落差。

林祈烽表示，他有一次在路上碰到熟識的人發生小車禍，處理員警都在現場，一個多小時後再經過，車禍當事人和警員還在現場「等待」，一問之下，才知道當天車禍意外多，酒測器根本不夠使用，只好透過無線電呼叫，請求其他人支援送酒測器到現場。

林祈烽說，酒測器有使用年限和回檢的問題，有時也有損壞和修復的狀況，這些空檔時間，警局的備用機數量夠不夠？台中市是一個280萬人口的大都市，建議局長要去了解基層實際使用酒測器的狀況，取締酒駕是全民共識，議會一定會支持警局的採購預算，酒測器一定要先補足。

楊源明指出，案件發生數和轄區幅員都是考量酒測器配發的原因，交通大隊也有一些酒測器適時做機動支援，議員的建議很好，他會交待交通大隊及各分隊去了解狀況，看要如何來配合。

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(中時 )