大陸作家胡大平涉嫌向靖國神社布幕潑灑墨水一案，東京地方法院20日首次進行公開審理，認為被告因日本政府不就戰爭損失向中國道歉，同時對靖國神社美化戰爭的做法表示抗議，屬於憲法保障的意見表達自由，因此判處被告無罪。

據《共同社》報導，這次東京地方法院開庭由石田壽一擔任審判長，控方以「擅闖建築物和損壞器物罪」起訴。起訴書指出，胡大平於8月19日下午闖入靖國神社，向拜殿的白色幕布潑墨。

日本靖國神社布幕上遭大陸作家潑墨，表達對日本戰爭罪行與政府不向中國道歉的抗議。（圖／網路）

檢方在開場陳述中指出，胡大平為了抗議合祀作為二戰甲級戰犯被處決的前首相東條英機等的靖國神社來到日本，帶著裝有墨水的塑膠瓶，試圖在神社牆壁與柱子上寫下抗議文字。

大陸作家胡大平在日本靖國神社潑墨後被警方逮捕。（圖／網路）

辯護方主張無罪辯護，堅稱其行為「目的是向靖國神社抗議，屬於憲法保障的表達行為」。

最終審判長石田壽一做出無罪判決，在判決詞中，審判長採信被告律師“當事人行為為政治表達”的說法，認為“這一表達行為受日本憲法保護”，被告人當庭無罪釋放。

日本當地媒體報導稱，判決胡大平無罪可能鼓勵更多中韓人士前往靖國神社進行抗議。該案的主審法官石田壽一自9月起接到大量右翼民眾或組織的來信，要求其判決胡大平有罪。

據陸媒《觀察者網》報導，54歲的胡大平為安徽省銅陵市樅陽籍作家。在其創作《愛黃山》作品時，由於接觸諸多日本侵略暴行，萌發了赴日潑墨進行抗議的想法。此次庭審在日本頗受關注，日本媒體評論認為，相比於2015年的靖國神社公廁爆炸案，此次胡大平的行為不具有對公共安全的危害性，因此給了東京地方裁判所以更多自由裁量的空間。

(中時電子報)