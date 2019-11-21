東元綜合醫院接獲通知後即刻啟動黃金救援新生兒外接服務。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）

東元綜合醫院新生兒科主任王昱程說，新生兒肺部發展到37周還有5％未成熟，可能引發肺炎等疾症。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市東元綜合醫院有24小時「新生兒轉診外接服務」，日前某婦幼診所出生足月的新生兒，出現突發性呼吸窘迫且唇色發黑等症狀，院方據報啟動黃金救援，醫護人員以「輸送型保溫箱」等急救配備，救回寶貴的小生命。

東元醫院新生兒科主任王昱程指出，衛福部 統計107年有474名新生兒在出生後28天內死亡，死亡率達2.6％，死因有近七成是先天性畸形、染色體異常、呼吸性疾病、妊娠長短引發疾病。

王昱程說，新生兒肺部發展到37周還有5％未成熟，35周以下早產兒更脆弱，多項器官未成熟可能引發肺炎、肺高壓、敗血症，往往一出生就需要兒科醫師急救，但轉送路程存在很大的風險。

王昱程說，新生兒轉送過程最重要是必須備有「輸送型保溫箱」、「插管式、 鼻管式呼吸器及氧氣」、「血氧飽和度監視器」等急救配備，若沒有相關裝備運送，新生兒出現失溫或缺氧等併發症，恐造成無反挽回的遺憾。

為搶救命在旦夕的小生命，東元提供24小時「新生兒轉診外接服務」，備有新型保溫箱、同步呼吸器設備及各種監視系統，可針對早產兒及病危新生兒施行特別醫療照顧，接獲通報醫護人員會攜帶急救設備，搭乘救護車將新生兒接回醫院照顧，給予後續妥善的治療。

王昱程呼籲新生兒父母親，當寶寶出生後有突發危急狀況，可以透過診所啟動新生兒轉診外接服務，降低新生兒在轉送過程中突然失溫或缺氧等風險。

(中時 )