新竹市Big City遠東巨城購物中心周年慶將於28日起至12月9日一連12天登場，今年將挑戰22億營業額。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

年底衝一波！新竹市Big City遠東巨城購物中心周年慶將於28日起至12月9日一連12天登場，今年將挑戰22億營業額，目標成長5％，全館將有CP值超高商品組合、最強品牌特賣會，搭配滿千送百、信用卡滿額禮、滿額回饋最高達28.2％、天天抽送200張電影票等好康。

巨城指出，今年的周年慶除了CP值超高商品組合、最強品牌特賣會，搭配滿千送百、信用卡滿額禮、滿額回饋最高達28.2％之外，還有購物刷HAPPY GO Pay點數最高24倍送再贈購物金。

深受消費者喜愛的Big City吉祥物阿Mall化身超實用居家生活來店禮，每兩天就推出1波，有摺疊保鮮盒、直傘、收納籃、旅行提袋、大浴巾及保溫（冷）提袋，數量翻倍。

另外，當日單筆消費滿2000元，就有機會1人獨得「200張威秀電影票」，連續12天抽200張電影票、1天1位，周年慶末3天的12月7日、8日、9日連續3天加碼抽出1位幸運兒可獨得「iPhone 11（256G）」。

巨城表示，活動期間12天每日1物超強好康，11月28日周年慶首日有巨城獨家販售MINNETONKA「莫卡辛」系列鞋款只要1980元，搭配全會期1樓鞋區再加碼當日單筆5000送200。第2天有韓系美妝innisfree限量「耶誕特惠組」下殺4.9折。

11月30日首個周六有3樓OGUMA「珍潤美顏組」1.8折，原價超過萬元的組合限時只要1990元。12月1日5樓MAMAWAY推出巨城獨家必排好物「米奇媽媽包組」，原價3980僅要799元即可帶回家，同樣搭配3樓、5樓加碼滿2000送150超值回饋。

此外天氣漸冷民眾對禦寒衣物需求大增，2樓 Outdoor全區商品最低4.5折起，破天荒首度再加單日累計滿1萬8000加贈500抵用券，EIDER、TRAVELER等男女款Gore-Tex兩件式防水外套不到萬元即可帶回家。

11月27日至12月10日1樓首次於新竹登場的日系選品店BEAMS，有多款男女折扣商品超優惠、EA7 Emporio Armani 下殺5折起、Gtech小綠獨賣價4.7折。4樓限定快閃美食「西螺麻糬大王冰上冰」強勢回歸、「Frontier邊境」玫瑰檸檬塔賣1送1。

此外，還有各大店同步歡慶強力吸客，B1 UNIQLO 11月28日至12月4日連續7天消費滿2000現折200，GU 11月28日至12月1日單筆消費滿1500現折100。

MUJI無印良品11月28日至12月2日持PASSPORT會員享正品全面9折，全檔期單筆消費滿1000贈100，搭配樓面滿3000送250，商品回饋度高達25％，另外再加碼推出數款下殺5折促銷單品。

(中時 )