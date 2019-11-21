美陸貿易戰僵持逾一年，日前多次傳出兩國即將針對貿易協議進行第一階段磋商，但最後都沒有下文。根據20日綜合外媒報導，有白宮內部消息人士指出，美陸「第一階段」貿易協商在今年可能無法敲定，並指出北京向美國施壓，要求取消更多的加徵關稅，川普政府也向北京提出更高要求。

美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)曾在今年10月11日向外界發布消息指，初步貿易協議最長需要5週的時間才能簽署，然而5週過去了，目前依然沒有下文。

美國國會參議院週二通過《香港人權與民主法案》，大陸外交部發言人爽稱，該法案公然插手香港事務，干涉大陸內政，陸方對此表示強烈譴責和堅決反對。曾任川普政府顧問的Christian Whiton就表示「在北京的授意下，香港對抗議者的暴力鎮壓降低了達成協議的可能性」，這也讓美陸貿易戰第一階段協商的開啟，蒙上諸多不確定因素。

(中時 )