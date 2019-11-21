國民黨總統參選人韓國瑜近日被爆出曾住台北大安區、大安森林公園對面巷內的「幸安名廈」社區住過多年，但該處並未被列入日前韓國瑜公布夫婦兩人從政以來，所有房產交易資訊中，引起熱議，然而事後證實屋主是李佳芬胞妹李佩芬，非韓國瑜夫婦所有，民進黨昧著良心，拿烏龍爆料狂黑?

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