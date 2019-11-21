大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜近日被爆出曾住台北大安區、大安森林公園對面巷內的「幸安名廈」社區住過多年，但該處並未被列入日前韓國瑜公布夫婦兩人從政以來，所有房產交易資訊中，引起熱議，然而事後證實屋主是李佳芬胞妹李佩芬，非韓國瑜夫婦所有，民進黨昧著良心，拿烏龍爆料狂黑? 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 #李佳芬 #韓國瑜 #大安區 #幸安名廈 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英才是真豪宅王 遭疑國家機器滅瑜 08:002019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 韓國瑜登記完這一幕 韓粉想起北農跟著哭了 15:392019/11/18 政治 韓國瑜批蔡亂撒錢 完全沒投資年輕人 17:482019/11/18 政治 總統大選登記起跑 國政配有信心 04:102019/11/19 兩岸新聞 韓國瑜與隨扈相擁 黃暐瀚：動人、前所未見 08:222019/11/19 政治 韓再被爆房產？綠營酸「大宅門」連續劇 12:212019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓國瑜支持度不忍直視 - 政治 最新民調出爐 網讚：孫大千沒說錯！ - 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 小英論文有震撼發展？網：見不得光 - 政治 村長詹江村登記喊卡 韓親自勸退 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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