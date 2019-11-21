民進黨籍副總統參選人賴清德21日至彰化為黨籍立委參選人輔選，首站指定至大村賜福宮，除為立委陳素月爭取選民支持外，也專程邀請81歲老裁縫師到場，感謝先前初選期間專程為賴量身訂製一套西服。
賴清德今年6月黨內初選時，為尋求各地支持者認同發起「壯大台灣，前進凱道」車隊，6月10日車隊進入彰化縣境內時下起大雨，沿途冒雨前行的車隊，延遲抵達大村賜福宮，仍受到支持者熱烈歡迎。
賴清德此行到彰化輔選，原本只打算為洪宗熠、陳秀寶輔選，卻臨時緊急追加大村這個點，除了感謝池府王爺和廟方的盛情，也感謝大村鄉許多賴氏宗親的相挺，他指，這是為了信守當時承諾會再來的諾言。
81歲石大錦在員林市區新興街上開設康福西服店逾50年，當時他專程帶著布尺前往大村為賴量身材尺寸，耗費一周手工打造訂製一套西服，寄到台南給賴穿，讓賴清德十分感動。
石大錦說，很欽佩、欣賞賴的為人處事，十分清廉勤政，上次要幫賴量尺寸時，一開始賴也婉謝不願意收禮，在他堅持下才同意；他說，這次希望再幫賴訂製一套新的西服，從襯衫、西裝外套到褲子，打算用英國進口的高級布料裁製，「希望能送給他等就職的時候穿上。」不過因為賴清德行程太趕，僅說「下次有機會再量」。
賴清德稱讚陳素月是彰化好媳婦，每天從早忙到晚，為民眾爭取許多福利與建設，呼籲大家繼續支持；他也提到香港有逾百萬人，上街頭爭取自由與人權，台灣在此時此刻，更要保住主權。這次大選的象徵意義就是維護台灣的主權，呼籲支持者全力讓蔡英文連任、彰化4席立委都當選，政黨票也要票投民進黨，國會席次才能過半。
隨後賴清德再轉往埤頭合興宮、竹塘田頭村九龍大榕公為立委洪宗熠輔選，再到秀水旺梨小鎮手做鳳梨酥、伸港鄉與農民拔洋蔥，為立委參選人陳秀寶拜票。
(中時 )
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