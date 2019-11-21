賴清德一下車就受到熱情支持者簇擁。（謝瓊雲攝）

賴清德（右2）初選時的壯大台灣車隊，就曾到大村賜福宮參拜，此次在登記參選副總統後二度到訪，與立委陳素月（右1）一同向池府王爺參香祈福。（謝瓊雲攝）

廟方代表送上包子、粽子祝福陳素月(左)、賴清德(中)兩人都能順利當選。（謝瓊雲攝）

81歲老裁縫師石大錦今年中曾為參與黨內初選的賴清德量身訂製一套西裝。（謝瓊雲攝）

民進黨籍副總統參選人賴清德21日至彰化為黨籍立委參選人輔選，首站指定至大村賜福宮，除為立委陳素月爭取選民支持外，也專程邀請81歲老裁縫師到場，感謝先前初選期間專程為賴量身訂製一套西服。

賴清德今年6月黨內初選時，為尋求各地支持者認同發起「壯大台灣，前進凱道」車隊，6月10日車隊進入彰化縣境內時下起大雨，沿途冒雨前行的車隊，延遲抵達大村賜福宮，仍受到支持者熱烈歡迎。

賴清德此行到彰化輔選，原本只打算為洪宗熠、陳秀寶輔選，卻臨時緊急追加大村這個點，除了感謝池府王爺和廟方的盛情，也感謝大村鄉許多賴氏宗親的相挺，他指，這是為了信守當時承諾會再來的諾言。

81歲石大錦在員林市區新興街上開設康福西服店逾50年，當時他專程帶著布尺前往大村為賴量身材尺寸，耗費一周手工打造訂製一套西服，寄到台南給賴穿，讓賴清德十分感動。

石大錦說，很欽佩、欣賞賴的為人處事，十分清廉勤政，上次要幫賴量尺寸時，一開始賴也婉謝不願意收禮，在他堅持下才同意；他說，這次希望再幫賴訂製一套新的西服，從襯衫、西裝外套到褲子，打算用英國進口的高級布料裁製，「希望能送給他等就職的時候穿上。」不過因為賴清德行程太趕，僅說「下次有機會再量」。

賴清德稱讚陳素月是彰化好媳婦，每天從早忙到晚，為民眾爭取許多福利與建設，呼籲大家繼續支持；他也提到香港有逾百萬人，上街頭爭取自由與人權，台灣在此時此刻，更要保住主權。這次大選的象徵意義就是維護台灣的主權，呼籲支持者全力讓蔡英文連任、彰化4席立委都當選，政黨票也要票投民進黨，國會席次才能過半。

隨後賴清德再轉往埤頭合興宮、竹塘田頭村九龍大榕公為立委洪宗熠輔選，再到秀水旺梨小鎮手做鳳梨酥、伸港鄉與農民拔洋蔥，為立委參選人陳秀寶拜票。

(中時 )