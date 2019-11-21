黃子佼與七月半樂團今天一同出席巨星耶誕演唱會卡司公布記者會。（譚宇哲攝）

2018巨星耶誕演唱會人潮。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

2019新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12月14、15日登場，演唱會今年端出超華麗卡司，由金鐘主持人黃子佼再接主持棒，歌壇天王蕭敬騰、歌后鄧紫棋分別於2天壓軸開唱，還有金曲天團茄子蛋、網紅天團七月半、金曲得主Leo王等大咖陣容，嗨翻新北市民廣場。

新北市觀旅局今天下午舉辦巨星耶誕演唱會卡司公布記者會，由蔡阿嘎、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥、HowHow等5位人氣YouTuber組成的七月半樂團，打扮成披頭四造型現身會場，與黃子佼共同宣布今年卡司。

新北市歡樂耶誕城邁入第9年，今年12月14日的巨星耶誕演唱請來蕭敬騰擔任壓軸卡司，當天還有巴鈺、美秀集團、Bii畢書盡、Erika、I-WANT 星勢力、吳卓源、高爾宣、曾沛慈、小樂吳思賢等歌手及樂團輪番開唱。

12月15日演唱會則由七月半、李建軒、岑寧兒、Leo王、方志友、鄭心慈、ØZI、茄子蛋、陳勢安、鼓鼓接力登台，鐵肺歌后鄧紫琪則連續兩年到場獻唱壓軸。

觀旅局指出，巨星耶誕演唱會將於12月14日、15日2天晚上6點至10點熱力開唱，今年表演舞台呼應新北歡樂耶誕城主題，以「魔法」為設計，除了原有AR技術外，還首度在戶外大型演唱會打造「漂浮彩幕」，帶給觀眾視聽覺雙重享受。

觀旅局表示，新北市市民廣場參與巨星耶誕演唱會活動期間預計湧現大量人車潮，民眾可可搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口步行約8分鐘，或由3A新北市政府出口步經B1連通道前往。

(中時 )