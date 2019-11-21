昨（20）日才會晤蔡英文總統的吐瓦魯國外交部長柯飛（Simon Kofe），今（21）日接受路透社獨家專訪指出，已經拒絕大陸企業在該國建造人工島的投資計劃，重申現階段與我邦交關係是「史上最穩」，還表示吐國已經組建團隊，團結台灣在太平洋的餘下4個友邦。報導指出，此舉能讓蔡英文總統鬆口氣。

吐瓦魯外交部長柯飛。（圖／路透社）

我太平洋友邦吐瓦魯（Tuvalu）外交部長柯飛16日帶領夫人及家人前往台灣，展開為期6天的訪問計畫，柯飛昨日會晤蔡英文總統，今日在台北接受路透社專訪，表達對台灣的支持。他說：「現階段吐瓦魯與台灣的邦交關係是史上最堅定。」

「我們相信團隊力量及合作」，他提及我在太平洋的4個友邦國家，包括馬紹爾群島、帛琉、諾魯及吐瓦魯，「和盟友一起，我們將能夠對抗來自大陸的影響。」他說，吐瓦魯政府正在努力組建團隊，團結台灣在太平洋地區餘下的4個友邦。

路透社指出，柯飛的挺台發言讓1月尋求連任的蔡英文總統稍微鬆口氣。蔡英文總統自2016年上任以來，至今已有7個邦交國與我斷絕關係，2個月前，我太平洋重要友邦索羅門群島及吉里巴斯才相繼宣布與我斷交，轉而與北京建交。

柯飛表示，大陸企業近期接觸吐國當地社區，表明要協助支持吐國一項建造人工島、對抗海平面上升的4億美元政府計畫，他相信這些企業背後有北京政府撐腰。

「我們已經明確拒絕」，柯飛說，「我們聽到很多關於債務的問題，大陸買我們的島，期望在上面建立軍事基地，這些都是我們擔心的。」「我們希望其他國家能從中學到教訓，並且謹慎應對那些負面效果，這對我們這些太平洋島國來說沒有好處。」

北京近幾個月來加大力道拉走我國友邦，先前有涉外人士指出，吉里巴斯與我斷交，是因為我方拒絕埋單3,600萬美元的飛機訂單，索羅門群島則是因為大陸給出巨額金援而決定轉向。

(中時電子報)