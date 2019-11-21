絕大部分的人都會在求學階段拚個好學位，就是為了出社會後能有個待遇不錯的工作。但近日有網友詢問，自己是頂大文學院畢業的社會新鮮人，在南部求職底薪竟然只有30K，這讓他十分疑惑，「請問這個薪資差不多就是我能拿到的了？」

原PO在《Dcard》表示，他是社會新鮮人，擁有頂大文學院學士學歷、多益900、日文N3的證照，甚至還有海外經驗一年，但近期面試到一間高雄傳產業務，試用期3個月薪水28K，過了試用期底薪30K、加上分紅每個月約5K，年終不確定。

原PO提到，一開始面試聊得不錯，後來看到試用期28K整個臉綠掉，「不過試用期過後好像好滿多的？」，他詢問網友，這個薪資是不是差不多就是他能拿到的了？而且離家近，騎車10分鐘左右。隨後有PTT鄉民也PO文表示，南部新鮮人，35K（含分紅）算高了吧？

這名頂大社會新鮮人懷疑自己領這樣的薪水合理嗎？（摘自Dcard）

貼文隨即引來網友討論，不少人開始分享自己的經驗，「南部文科，薪水真的不高！」、「南部人如果要回高雄那真的不用讀多高，讀再高也跟高職畢業領得差不多」、「在高雄PR有90了」、「南部文組本來就不吃香吧」、「超高 如果住家裡更比台北60k還爽」。

(中時電子報)