國民黨不分區立委提名名單引發爭議，民進黨主席卓榮泰今天凌晨在臉書以「致吳主席」發文， 強調國民黨的名單對國家安全極大的威脅跟破壞，勸吳重新檢討一份大家不會擔心的不分區名單。「這一次您一定要做出正確的決定，才不會讓全國人民倍感威脅，懇請深思深思再慎思！」

卓榮泰在臉書發文「致吳主席」表示，「一張不分區名單讓您心力交瘁，令許多您的老朋友不捨，但是我還是必須對您說句真心話，主席，請您務必做出對的決定！」

他說，國、民兩黨的不分區名單，不僅要在明年1月11日接受台灣人民的檢驗，在往後的歷史上更要一直被用放大鏡來檢視。我黨的名單當然有應受檢討之處，但貴黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞；當下人民會焦慮，未來嚴重的後果可能是我們現在都無法想像也無法承受的，「請您務必三思！」

卓榮泰指出，吳敦義本人列在名單中的這件事，現在已經不重要了！因為更大的問題困擾著全國人民：

1.為什麼在人民大會堂聽唱中國國歌、聆聽習近平訓話、公開教解放軍對抗美軍的人可以列在安全名單？

2.為什麼挺香港警察暴力傷害香港人民的人可以列在安全名單？

3.為什麼公然鼓吹武統台灣的人可以被您考慮列在安全名單？而現在他是新黨的第一名。一個人上週是中國國民黨政黨候選人，本週是新黨的政黨候選人，那一天他成為中國共產黨您會覺得奇怪嗎？

他勸吳敦義，「選舉上您我是競爭對手，但在國家安全立場我們要站在同一條陣線；選舉時我們必須爭輸贏，但對外台灣絕對不能輸！」確保國防機密，維護國家安全；確保民主體制，維護基本人權；確保黨的靈魂，維護黨的價值，是現在最重要的職責，我們應該互相共勉。

他說，不知道貴黨還能不能改弦易轍，重新檢討一份大家不會擔心的不分區名單？但凡事只要有心就事在人為，雖然黨務工作非外人可以干涉，但未來執政團隊所會面臨的危機，「拜託您現在用魄力來避免發生。我知道現實上這幾位爭議人士很難知所進退，也很難用選票來阻止貴黨前四名進入國會，不過您的一念之間是可以改變結果跟歷史的！」

卓榮泰向吳喊話，最後關鍵時刻已迫在眼前，「為您的歷史評價，更為中華民國的安全與穩定發展，這一次您一定要做出正確的決定，才不會讓全國人民倍感威脅，懇請深思深思再慎思！」

(中時 )