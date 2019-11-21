陸知名網紅情侶檔阿沁與劉陽交往5年，感情已到論及婚嫁程度，本被粉絲認為兩人會牽手終生，沒想到近來阿沁單方面宣布分手，理由是男方偷吃被抓包，更痛心的是，劉陽也公開了小三身分，竟是她的好閨密、人氣破百萬的超級網紅「半藏森林」，此事公開後，立刻登上微博熱搜。

前天阿沁突然在微博貼出長文，表示自己單方面分手男友劉陽，「我愛他，可是他出軌了」，阿沁表示其實幸福感情走樣已經一段時日，當時她跟劉陽說希望好好溝通，沒想到男方卻暗示不想修復感情，力勸她趕快找個新男友，自己也想去找適合的女生，阿沁以為兩人仍相愛只是進入倦怠期，體諒男方暫時累了，「我願意來承受和改變」，沒料到是男方出軌。

阿沁悲曝已知小三身分，是跟自己熟識多年的人，幾天前，阿沁跟劉陽在車上溝通哭得唏哩嘩啦，男方下車前親了她一下，「轉頭喊另一個女生『寶寶』」，阿沁怒揭男方改簽證趕回國騙她說要拍片，「其實是趕去開房」，還公布劉陽與女方的對話截圖，赫然曝光男方啪啪啪不戴套，「其實第一次真的不用吃，但是第二次就真的要吃了」、「我明天去買藥」，對話的對象名為「起」，而透過暱稱及大頭貼照片，網友比對出女方正式百萬網紅「半藏森林」，而她的粉絲總暱稱他為「小起」。

事件曝光後，劉陽在昨天公開道歉，表示自己在感情裡做了不可原諒的事，「我還可笑的試圖隱瞞所有人」，小三「半藏森林」也發文跟阿沁道歉：「這件事情始末的每一步，我都走錯了」，表示自己當初被男方的甜言蜜語打動，情感失控，「還抱著一絲僥倖的心理」，認了當小三，願承擔後果。

而劉陽跟小三發文後，阿沁怒氣難消，昨又po文爆料，男方並非第一次偷吃，表示劉陽之前就曾到處拈花惹草，甚至騷擾女員工，痛批男方在她面前戴著面具、騙她5年，如今從阿沁這得到想要的之後，就露出馬腳，「難怪人們總說我們的愛情好不真實，因為確實都是假的。這些年，辛苦你了」，網友則心疼阿沁，直呼「她的青春餵了狗！」。

(中時電子報)