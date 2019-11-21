網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨不分區名單公布後，據最新民調顯示，國民黨和民進黨的不分區立委政黨票支持度首度出現「黃金交叉」。對此，網友大驚表示，沒想到前國民黨立委孫大千沒說錯，11月真的出現黃金交叉了！「不過是民進黨跟國民黨交叉」。

據《品觀點民調中心》公布的政黨滿意度民調，結果顯示，對民進黨不分區名單的滿意度為20.9%，不滿意度為27.7%。至於國民黨方面，高達49.1%的受訪者對藍營的不分區名單表示不滿意，僅有9.8%滿意。

這份不分區名單提出後，《品觀點民調中心》調查發現，有27%的民眾會投給民進黨，22.7%的受訪者表示會投國民黨，7.4%投民眾黨，3.6%投時代力量，2.6%投親民黨。《品觀點》進行歷次民調分析，發現這是國民黨和民進黨的不分區立委政黨票支持度出現首次的黃金交叉。

對於這個結果，批踢踢網友讚嘆表示，「原來大千都是說真的..10月追平11月交叉」、「吳主席萬歲」、「原來大千說的是政黨票黃金交叉」、「真的黃金交叉了！不過是民進黨跟國民黨交叉」、「原來黃金交叉是指這個阿」！

網友之所以會如此打趣，是因為孫大千先前曾提出，韓國瑜選情可望在11月中與蔡英文黃金交叉。但沒想到至11月中，國民黨總統候選人韓國瑜的民調還是落後總統蔡英文達二位數以上，選情陷入危機。不過，新任的副秘書長蔡正元認為，雖然韓選情的確處於劣勢，蔡英文民調雖然較高，但畢竟已經到頂，不太再有變化，韓則還有上下起伏的空間，「就像籃球比賽，只要最後一分鐘快速投籃得分，就能勝選。」

(中時電子報)