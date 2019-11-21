眼睛是靈魂之窗，要好好愛護，不過現代人的工作習慣，讓不少人需要長時間盯著螢幕，因此民眾會用一些小撇步來保養自己的眼睛，不過，竟有眼科醫師表示，這3個習慣如果做不對，反而會導致青光眼、白內障甚至視網膜受損。

許多人長期盯著螢幕工作，導致眼睛不適。而不少人都會採用點眼藥水或按摩眼睛等方法來緩解不適感。不過，根據《照護線上》報導，這些平常用來保護眼睛的習慣，做不對反而會傷害眼睛！

1.亂點眼藥水

市面上有許多眼藥水都標榜能消除眼睛疲勞，不過，一般民眾對眼藥水的成分並不是很了解，亂點眼藥水反而會傷害眼睛。眼科醫師王孟祺表示，常用含類固醇的眼藥水，可能導致青光眼或是白內障。

2.亂按摩眼睛

工作長期盯著螢幕，不少人會透過按麼眼睛來舒緩不適，不過要注意，按摩眼睛千萬不要亂壓眼球，因為眼球其實很脆弱，亂壓可能導致視網膜受損。而眼科醫師王孟祺表示，若是想讓眼睛肌肉放鬆，不妨試試望遠凝視。

3.蝦紅素和葉黃素分不清楚

許多人會補充營養素來維護眼睛健康，但卻一堆人蝦紅素和葉黃素傻傻分不清楚。其實這2種營養素都對眼睛很好，但卻不能互相取代，缺一不可，因為葉黃素能預防黃斑部老化，而蝦紅素主要能預防紫外線對眼睛的傷害以及消除眼睛疲勞。

(中時電子報)