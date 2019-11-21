AirAsia21日宣布，為慶祝公司創立滿18年，全航線推出特價活動，台灣出發航班單程未稅358元起，馬來西亞國內線更下殺單程含稅18馬幣起。隨著日前宣布官網正式轉型為亞太地區生活與旅行平台，此次促銷除了機票之外，機加酒套裝行程、飯店等將同步特價。

2001年，AirAsia創辦人Tony Fernandes以馬幣1令吉收購當時負債累累、由馬來西亞政府國營集團DRB-HICOM成立的航空公司，承受1,100萬美元的債務成立AirAsia。2002年AirAsia開始轉虧為盈，逐漸成為東南亞最大的低成本航空公司，承載人數破6億，並可飛往超過150個航點，而就台灣市場而言，AirAsia也是台灣出發最多直飛航線的外籍低成本航空。

AirAsia集團首席商務長Karen Chan表示，AirAsia度過了難以置信的18年，18年來我們成功將東盟各國推向世界，吸引成千上萬的人來這裡旅行，甚至是選擇東盟國家做為第一次出國旅行的城市。18年來，我們秉持著「現在人人都能飛」的理念，提供消費者高CP值的票價。除此之外，今年開始我們更擴大業務範圍，AirAsia不再只是兩個城市之間的交通工具，還能為旅客提供更多旅行上的需求。最後更要對18年來搭過AirAsia的乘客說聲感謝。

「AirAsia 我生日，你快樂」18歲生日促銷特價日期：2019年11月25日0時至2019年12月1日。台灣出發單程未稅358元起，出發日期為2020年4月27日至2021年3月1日。(台北-名古屋航線僅販售即日起至2020年3月28日出發；台北-沖繩航線則僅販售2020年1月22日至2020年3月27日出發)

機加酒專案：前往吉隆坡4天3夜每人含稅最低TWD 7,199元起。

行李：託運行李享92折。(DJ航班與美國航班不適用)。

飯店：使用促銷碼18BDAY可享95折優惠。

(工商 )