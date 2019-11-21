中醫大新竹附設醫院成立「家庭醫師整合照護計畫-中醫大竹曦社區醫療群」，配合衛福部北區業務組推動分級醫療和雙向轉診政策，平均每個月轉診院所超過70家，今年1月至10月底已服務超過1245名門急診病患轉入就醫。

中醫大新竹醫院院長陳自諒感謝陳逸鴻診所、陳興閣內兒科診所、游恆懿診所、康青骨科診所、 彭眼科診所、聖興復健診和成民內科診所加入中醫大竹曦社區醫療群，讓竹苗地區民眾就近享有更好的醫療照護。

中醫大家醫科主任胡松林表示，院方提供病人優先轉診號碼，基層診所醫師也可電話至轉診中心幫病人掛號，方便轉介醫院做進一步檢查與治療，同時固定每月底與社區醫療群舉辦月會，維持雙向轉診良性互動，也提供醫學新知分享給基層醫師做為醫療參考。

縣衛生局長殷東成肯定中醫大新竹附醫，成功雙向轉診地區醫院及診所，期望未來能負責新竹縣急重難症醫療，輕症及穩定病人則轉至社區院所照護，讓分級醫療確實落實。

(中時 )