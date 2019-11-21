有些人體恤外送員的辛勞，總會多叫一份餐、或是拿點小東西請對方吃。但一名網友日前在「靠北ubereats」抱怨，因為天冷多叫了一份豆花要請外送員，誰知外送員拿到後竟冷冷地酸了一句，「你請我吃豆花，還不如給我小費」，讓他傻眼至極，頓時覺得自己一番好意被人踐踏，氣到發誓「我決定從今以後不再請外送吃任何東西，要小費？你就慢慢等！」

原PO認為，給不給小費是看消費者，而不是用討的，「真的有夠白爛的外送員！」文一PO出，不少人都覺得這位外送員很沒禮貌，「給東西吃就很不錯了，還嫌！連感恩之心都沒有」、「其他優質外送員表示：…..」、「不吃可以婉拒，但要小費不妥吧」、「這外送員真的不識相」。

但也有人認為，「人家就不愛豆花啊！講實話也不行」、「外送員是吃了誠實豆沙包了嗎，怎麼這麼中肯」、「真的不需要這種自以為是的行為，造成別人的負擔，還要別人由衷感謝……」。

(中時電子報)