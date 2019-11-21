為解決房價指數未能即時更新或過於商業化的問題，清華大學安富金融工程研究中心21日首次公布「清華安富房價指數」，數據包含10縣市及6都的房價指標，成為國內最即時、全面的房價指數數據，未來也將於每月第4周的周四定期公布。

身兼清華安富金融工程中心主任的清大科管院院長林哲群指出，清華安富房價指數是採用內政部提供2樓以上集合住宅（不含透天）的房價資訊，結合安富中心開發的大數據、計量模型建置等金融科技、AI機器學習及GPS定位等技術，提供最準確的房價分析。

定期公布清華安富房價指數的目的在於希望提供大眾更精準、客觀的房價資訊，並供政府擬訂住宅政策及學術機構研究參考，盼能讓房屋買賣市場資訊更透明，進一步達成落實居住正義的目標。

清華安富金融工程中心執行長則馬瑞辰指出，依清華安富指數顯示，1年來台灣房價呈現溫和且穩定的上漲趨勢，各縣市平均漲幅為4.2％，比同期通膨率2.54％稍高，而超過通膨率、房價表現看漲的縣市包括南投、台南、雲林、彰化、高雄、宜蘭、嘉義、台中、桃園9 縣市。

其中南投縣的房價上升10％，是全台灣房價漲幅最大的黑馬，原因是過去陸客自由行帶來日月潭周邊的觀光財，不少投資客到南投置產，另，近期南投高等研究園區也是房價上升的原因之1。

而6都中，由台南上漲最多，今年10月底的房價比起去年同期漲了8.5％，其中又以仁德區表現最為亮眼，原因是仁德區的交通便利，鄰近高鐵站與台南市區，台南近年來有許多公共建設，加上南科的加持有關。

值得一提的是，高雄市長韓國瑜坐鎮的鳳山地區房價，過去1年來持續看漲，尤其是鳳山地區中的文山特區房價更是16年來皆持續上漲，原因是鳳山地區離高雄市區很近，且未來有捷運直達鳳山地區。

至於台北市、屏東、基隆、台北、花蓮、苗栗地區過去1年的房價漲幅都低於年通膨率，其中，台北市的房價漲幅居6都之末，顯示台北市的房價漲勢已趨於平緩。

清華安富金融工程中心諮議委員張金鶚同時表示，清華安富房價指數有即時性與全面性兩大特點，是目前全國最強大的房價指數，其技術能夠解決行政區樣本數不足的問題，提供最細緻、準確的資訊。

目前市面上雖有官方版及仲介業者公布的房價指數，但都有不夠即時、全面的問題，如內政部釋出的住宅價格指數只更新到今年6月，部分民間版的房價指數只涵蓋6都，清華安富指數則可分析到今年10月底的最新實況，且涵蓋6都與10縣市，未來甚至能進一步精細到各行政區的房價走勢，讓想買房的民眾能做更準確的判斷。

清華安富金融工程研究中心網站：http://aife.site.nthu.edu.tw/?Lang=zh-tw

(中時 )