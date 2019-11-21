國慶連假期間，2名食物外送員因車禍接連發生死亡意外，其中在台北市發生意外的UberEats外送員，勞保局先前稱公司名稱對不上來，仍未開罰，但經過了解後發現該公司僅在台灣有稅籍登記，並未做工商登記、不是勞保條例中的投保單位，因此恐怕無法以勞保條例開罰。

而該名UberEats外送員為兼職，有在其他的投保單位投保就業保險，目前兼職並未強制投保就業保險，因此也無法以就業保險法開罰。

另外，在桃園市發生意外的foodpanda外送員，勞保局先前稱因桃園市政府勞動局未提供完整資料，因而無法開罰，據了解，該名foodpanda外送員10月9日才到職、10月10日就發生死亡意外，勞保局官員表示，因為外送員並未與外送平台約定薪資，因此與按同一工作等級計算，如沒有同一工作等級，就按基本工資23100計算開罰雇主應負擔勞保4倍、就保10倍的罰鍰。

以到職2天、基本工資23100元試算，雇主應負擔勞工保險普通事故保險費為108元、就業保險為11元，以勞保4倍、就保10倍試算，恐怕也僅開罰542元。

而勞工退休金的雇主所稱為「指僱用勞工之事業主、事業經營之負責人或代表事業主處理有關勞工事務之人」，勞保局官員說，如果確認有僱用事實，會先請雇主補提繳，若未補提繳會再依勞退條例開罰。

(中時 )