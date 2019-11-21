牛排館自助吧種類豐富，讓網友直呼佛心。(圖/摘自爆廢公社二館)

網友PO出這家位於桃園的牛排加自助吧吃到飽，加一成服務費只要219元。(圖/摘自爆廢公社二館)

一客平價牛排加自助吧吃到飽，你覺得應該賣多少錢較合理？一名網友日前發現北部一家牛排館，1份牛排加自助吧吃到飽竟然200元有找，而且自助吧種類還多到爆，照片曝光後，網友驚呼：「太誇張了！」紛紛敲碗求店名跟地址。

原PO在臉書《爆廢公社二館》發文指出，這家位於桃園的牛排館，份牛排加自助吧吃到飽竟然只要199元，加一成服務費也才219元，他去之前還以為網路亂寫的，沒想到去吃才發現竟然是真的，不懂這店家到底要賺什麼？直呼：「真的是太佛心了！」，文末還註明「純分享」、「這不是業配文」。

照片中可見，自助吧有蝦、有蟹、有魚、有雞、有鴨，種類相當豐盛，照片曝光後網友紛紛留言「求店名」、「請給店名跟地址」、「神扯...吃爆他啊」、「我是真的嫉妒」、「牛排反而成配角了」、「這老闆太年輕了，準備找幾個兄弟讓老闆見識什麼是社會」、「要吃趁現在，明天可能就倒了」。

(中時電子報)